Тимошенко заявила, что ее «неизвестная» болезнь прогрессирует

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Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вновь просит Печерский районный суд Киева допустить к ней личного врача для обследования.

«Я хочу вас проинформировать как судью, что у меня не просто сохраняются симптомы– это прогрессирует», - сказала она на заседании суда в понедельник.

Экс-премьер попросила суд немедленно дать разрешение на допуск ее личного врача, поскольку не может объяснить свое состояние здоровья известными болезнями, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, в пятницу соратники экс-премьера заявили о резком ухудшении состояния здоровья Ю.Тимошенко. Экс-премьер отказалась от осмотра врачами СИЗО, поскольку не доверяет им.

В свою очередь судья Родион Киреев напомнил Ю.Тимошенко, что уже давал разрешение на ее медицинское обследование, но подсудимая отказалась от этого.

«По данным, которыми располагает суд, сейчас состояние здоровья Тимошенко является удовлетворительным и позволяет ей принимать участие в судебном заседании», - сказал судья.

Тимошенко возмутилась и заявила, что не видит никаких оснований не допустить к ней личного врача.

Адвокат Николай Сирый поддержал ходатайство о допуске личного врача к Тимошенко, заявив, что это конституционное право подсудимой.

В настоящее время этот вопрос обсуждается.