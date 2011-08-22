Украинские хакеры украли у американцев 20 млн долларов

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Служба безопасности Украины во взаимодействии с правоохранительными органами США пресекла деятельность организованной преступной группировки хакеров, причастной к несанкционированному вмешательству в автоматизированные системы национальных и зарубежных кредитно-финансовых учреждений, сообщает «Зеркало недели. Украина»

Члены группировки создали разветвленную, хорошо законспирированную сеть по всей Украине, в состав которой входило более 20 человек из числа граждан Украины и иностранцев.

Члены группировки совершали несанкционированные копирование конфиденциальной информации о реквизитах банковских платежных карточек, с их последующим использованием для похищения денег с банковских счетов граждан различных стран.

У членов группировки изъято высокотехнологичное оборудование, более 1000 поддельных пластиковых платежных средств и более 100 тысяч реквизитов в виде компьютерной конфиденциальной информации.

По предварительным оценкам правоохранительных органов США, в результате указанных противоправных действий только экономике США нанесен ущерб на сумму около 20 млн. долларов. Четыре члена указанной группировки по решению суда арестованы.

Как сообщал Главред ранее, СБУ совместно с правоохранительными органами США, Великобритании, Франции, Германии, Кипра и Латвии пресекла противоправную деятельность международной преступной группировки хакеров, организованной гражданами Украины под прикрытием легальной коммерческой структуры. Клиентам банковских учреждений причинен ущерб на сумму более 72 млн долл.