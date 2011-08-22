Названы первые версии исчезновения Каддафи

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Утром в понедельник, 22 августа, противостояние между противниками и сторонниками ливийского лидера Муаммара Каддафи придвинулось вплотную к его резиденции в центре Триполи, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Agence France-Presse.

Звуки стрельбы слышны в квартале Баб аль-Азизия, где расположен дворец полковника.

По словам представителя мятежников, пока под контролем сил Муаммара Каддафи остается примерно 15-20% территории Триполи - четыре района города. Ночью повстанцам удалось захватить здание гостелевидения, которое, однако, продолжает вещание, и аэропорт.

Где находится сам Каддафи, неизвестно. Между тем, по данным агентства, в течение дня в воскресенье он сделал три аудиообращения к своим соратникам. Также ранее стало известно, что телевизионное вещание велось из отеля, расположенного в центре города.

В СМИ выдвигаются версии, где он может быть. Так, агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник в Ливии сообщает, что Каддафи все еще остается в своей резиденции в правительственном комплексе Баб-аль-Азизия.

Как рассказал источник на условиях анонимности, резиденцию значительно разрушила авиация НАТО, однако в распоряжении полковника находятся несколько бункеров, передает "Интерфакс". Накануне вечером Каддафи в эфире гостелевидения заявил, что останется в Триполи до конца, и призвал сторонников освободить столицу от наступающих повстанцев.

По данным Al Arabiya, Каддафи находится в больнице города Таджур, расположенном вблизи Триполя. Телеканал не сообщает, понадобилась ли медицинская помощь ливийскому лидеру, или же он бежал в Таджур, скрываясь от повстанцев.

Al Arabiya передает, что в окрестностях резиденции ливийского лидера идут ожесточенные бои.

По данным телеканала Al Jazeera, из резиденции Каддафи утром в понедельник вышли танки, которые начали обстреливать город.

Как заявил представитель правительства Ливии Муса Ибрагим, правительство Каддафи защищают 65 тыс. солдат. Однако, некоторые подразделения сдались мятежникам, в том числе специальный батальон, который должен был обеспечивать безопасность Триполи. По неподтвержденным сведениям, охрана Каддафи также сложила оружие и сдалась мятежникам.

Как сообщает Al Jazeera, свою готовность предоставить политическое убежище Муаммару Каддафи выразили Ангола и Зимбабве. По данным телеканала, в настоящее время между представителями полковника и властями этих стран идут переговоры.

Телеканал также сообщает, что представители Каддафи ведут переговоры с Южно-Африканской Республикой относительно возможности эмиграции из Ливии. Руководитель Школы управления в Дубае Тарик Юсеф считает, что Каддафи пожелает поехать именно в ЮАР, передает РБК. Ранее сообщалось, что глава Джамахирии укрылся в ЮАР, однако он сам опроверг подобные заявления, появившись на публике.

Наступление повстанцев на Триполи началось вечером в субботу, 20 августа. В преддверии штурма противники Каддафи захватили несколько городов вокруг столицы, фактически взяв ее в кольцо. Активную поддержку штурмующим оказывают силы НАТО.

К ночи на понедельник революционеры захватили почти все кварталы Триполи. По данным Reuters, сторонники Каддафи контролируют не более 20 процентов города. Число погибших в ходе боев оценивается в 1300 человек.

Повстанцам удалось задержать двоих сыновей ливийского лидера - Мохаммада и Сейф аль-Ислама. Оба они находятся под стражей. По сведениям «Аль-Джазиры», переговоры о выдаче Сейф аль-Ислама с повстанцами в ближайшее время начнет Международный уголовный суд (МУС). Между тем Мохаммад, который сам сдался повстанцам, уже выступил с обращением по телевидению, в котором признал, что к восстанию в Ливии привела недальновидная политика властей.

фото: albawaba.com, euronews.net, presstv.ir