Количество пострадавших от взрывов в Дагестане возросло до 17 человек (ФОТО)

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Число пострадавших при взрывах в одном из гастрономов Махачкалы возросло до 17 человек, сообщили в МЧС РФ, пишет «Интерфакс».

В результате взрывов двух неустановленных взрывных устройств в гастрономе в Махачкале и вблизи него пострадали 17 человек, из которых в лечебные учреждения госпитализированы девять, в том числе трое детей, - отметил представитель ведомства.

Как ранее сообщал "Главред", следственными органами возбуждено уголовное дело по факту двух взрывов в результате которых ранены 16 человек.

По словам собеседника, дело возбуждено по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) 30-105 часть 2 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), 222 (незаконный оборот оружия), 223 (незаконное изготовление оружия, боеприпасов и взрывных устройств) и 167 (умышленное повреждение имущества).

фото: vesti.ru