ЮАР отрицает отправку самолетов для Каддафи

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В ЮАР отрицают, что отправляли самолеты в Ливию для того, чтобы помочь Муаммару Каддафи покинуть страну, пишет Би-Би-Си.

По словам министра иностранных дел ЮАР, его страна не предпринимает никаких попыток, чтобы помочь ливийскому лидеру уехать из Триполи.

По заявлениям ливийских повстанцев, большинство районов ливийской столицы Триполи перешли под их контроль. Сообщается, что сторонники полковника Каддафи не оказали серьезного сопротивления входившим в город войскам оппозиции.

Между тем, сын Муаммара Каддафи Сейф-аль-Ислам арестован и предстанет перед Международным уголовным судом. Его брат, Мохаммед Каддафи, находится под домашним арестом.

«Главред» ранее сообщал, что представители Каддафи ведут переговоры с Южно-Африканской Республикой относительно возможности эмиграции из Ливии. Руководитель Школы управления в Дубае Тарик Юсеф считает, что Каддафи пожелает поехать именно в ЮАР