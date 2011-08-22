Суд над Тимошенко вышел на новую стадию

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В «газовом деле» Тимошенко началась новая стадия развития.
В Печерском районном суде Киева судья Родион Киреев приступил к исследованию письменных доказательств по уголовному делу экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко относительно подписания газовых соглашений между Украиной и Россией в 2009 году, передает УНИАН.
Перед этим судья обвинил защиту Тимошенко в намерении затянуть рассмотрение дела. В частности, все заявления адвокатов на его действии он назвал безосновательными. «Все эти действия направлены на затягивание рассмотрения дела», - сказал он.
Киреев также отметил, что это является нарушением закона, и суд не имеет права затягивать рассмотрение дела.
«Руководствуясь статьей 273 УПК, суд отказывает в удовлетворении ходатайства», - сказал Родион Киреев.
В свою очередь Юлия Тимошенко подчеркнула, что не отказывается от предоставления суду показаний.
«Я не отказываюсь от дачи показаний. Я хочу дать показания, но для этого мне нужно 3-4 дня на подготовку», - сказала она.
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фото: tymoshenko.ua