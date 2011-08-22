Валентина Матвиенко победила на выборах

{1-} Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, претендующая на пост спикера Совета Федерации, набрала на муниципальных выборах в Петербурге в округах Петровский и Красненькая Речка, где она баллотировалась, 93,7% и 94,5% соответственно, сообщает РИА Новости.

«В округе Петровский Валентина Ивановна Матвиенко набрала 2 593 голоса, это 93,71% голосов. В Красненькой Речке она набрала 3 830 - 94,5% голосов», - подвела итоги представитель горизбиркома.

Как сообщал Главред ранее, в воскресенье, 21 августа, в Петербурге прошли довыборы в двух муниципальных округах - Петровский и Красненькая Речка. Участие в них приняла руководившая восемь лет городом Матвиенко, которой этот мандат нужен для того, чтобы перейти на работу в Совет Федерации.

Чуть позже информагентству стало известно, что Матвиенко возьмет мандат округа, в котором набрала большее количество голосов, - т.е. Красненькая Речка.

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