Ющенко не видит в деле Тимошенко политической окраски

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Третий Президент Украины Виктор Ющенко не считает политическим судебный процесс по делу экс-премьера Юлии Тимошенко по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.

На вопрос можно ли говорить о правовом процессе в контексте происходящего в Печерском суде, Ющенко сказал:

«Ну, знаете, если так ставить вопрос, тогда мы должны признать, что не готовы решать проблемы политической коррупции. Что нам не нужны суды, и что можно судить лишь по политическому окрасу. Тотальная коррупция в Украине начинается не с шофера, не с главы сельсовета, а с высоких кабинетов власти. И если вы действительно хотите бороться с коррупцией, рано или поздно вам придется привлечь к ответственности тех, кто занимал первые кабинеты», - приводит слова третьего Президента издание «Коммерсант-Украина».

Виктор Ющенко отметил, что ожидает от суда денонсации газовых соглашений между Украиной и Россией от 19 января 2009 года.

«Я считаю, что это должно быть главной задачей суда - не персонификация процесса, а решение проблем, которые на 10 лет формируют экономическую и социальную напряженность в стране. Мне бы хотелось, чтобы суд поставил вопрос об отмене газового соглашения или отдельных, наиболее проблемных его положений», - сказал Виктор Ющенко.

Напомним, экс- Президент Украины Виктор Ющенко дал в суде показания против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и обвинил ее в срыве подписания газовых контрактов на 2009 год по приемлемой цене