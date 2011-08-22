Лазаренко отмыл $21 млн

{1-} Экс-премьер Украины Павел Лазаренко отмыл 21 миллион долларов, утверждает Марта Берш экс-помощница американского прокурора, пишет «Украинская правда»

«Это то, что мы доказали. Было отмыто больше, но перед судом он предстал за 21 миллион», - уточнила она.



По словам Берш, Лазаренко купил за кэш дом в Новато (город неподалеку Сан-Франциско) за 6,75 миллионов долларов. Кроме того, экс-премьер проводил множество транзакций через электронные системы переводов.



Как известно, первое обвинительное заключение по Лазаренко от имени прокуратуры США содержало несколько других пунктов, в том числе там фигурировала и Юлия Тимошенко. Но потом судья их отменил. Берш уточнила, что судья отменил эти пункты в ходе суда в ответ на запрос адвокатов Лазаренко.



«Тимошенко и Лазаренко создали схему обмана украинцев путем перечисления денег, полученных ЕЭСУ за газ, на счета Лазаренко в Швейцарию. Но в ходе расследования мы столкнулись с проблемой, потому что Россия не сотрудничала с нами. Чтобы доказать схему Тимошенко и Лазаренко по обману украинцев, мы должны были провести допросы на территории России, в том числе бывшего руководителя «Газпрома» Рэма Вяхирева. Поэтому все пункты по Тимошенко были отменены», - говорит Берш.



Помощница прокурора напомнила, что прокуратура пыталась привлечь Тимошенко как соответчика по делу Лазаренко, но судья отмел это ходатайство.

«Мы не смогли доказать эти подозрения», - уточнила она.

Как сообщал ранее «Главред», экс-премьера Лазаренко выпустят из американской тюрьмы через 14 месяцев – но не факт, что он вернется в Украину.

По словам специалиста по связям с общественностью Федерального бюро тюрем США Криса Бурке, Павел Лазаренко выйдет из американской тюрьмы 1 ноября 2012 года. За последнее время это уже третья (окончательная ли?) дата освобождения украинского экс-премьера из заключения: ранее назывались 17 августа 2011-го и 11 января 2012 года.

фото: wek.com.ua