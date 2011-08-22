Украина за 20 лет: От All inclusive до Юры Енакиевского. Часть 1

Накануне 20-й годовщины независимости Украины журнал «Фокус» составил Краткий толковый словарь понятий и терминов современной отечественной действительности.

H1N1 – вирус свиного гриппа, охватившего Украину в 2008 году. Вызывал острое поражение госбюджета в сфере закупки лекарств и немотивированное желание миллионов оживить гардероб медицинской маской.

All inclusive – (пер. – всё включено) – понятие турецкого происхождения. Закрепилось в лексиконе украинцев благодаря безграничной тяге к дармовщине и плохому пиву. Высшая форма – Ultra all inclusive.

Азаровщина – термин, запечатлевший в истории и народной молве борьбу руководителя Налоговой администрации Николая Азарова с малым бизнесом. Характерные признаки: досрочное выбивание налогов и маски-шоу.

Анна Ахметова – полумифическая поэтесса, рождённая языком Виктора Януковича во время публичного выступления. Роковая оговорка с головой выдала сложные отношения президента с литературой и самые тёплые – с Ринатом Ахметовым.

Бандитам – тюрьмы – смелое и никогда не реализованное предвыборное обещание Виктора Ющенко образца 2004 года. В полной мере было воплощено в жизнь спустя 6 лет самими «бандитами» в отношении предыдущей власти.

Братья Кличко – один из двух самых узнаваемых брендов Украины. От второго бренда, Чернобыля, боксёров выгодно отличает фотогеничность, мобильность, меньшая деструктивность и способность подогревать к себе интерес голливудскими невестами.

Будет только дорожать – мантра, повторяемая украинскими застройщиками и риелторами. Распространяется не только на недвижимость, но и на землю, бензин, продукты питания и т. п.

Вона – первое слово предвыборных слоганов Юлии Тимошенко. «Вона» работала, пока «вони» грабили и разоряли страну. Несколько лет спустя в грабеже и расточительстве «вони» обвинили «Вону».

В рамках подготовки к Евро-2012 – процесс освоения бюджетных средств накануне чемпионата Европы по футболу. Может означать всё что угодно – от укладки дорог до обучения милиционеров английскому языку. По официальной версии, целью подготовки к Евро-2012 является именно проведение чемпионата, а не дерибан бюджета.

Всё будет Донбасс – главный страх центральной и западной Украины, иллюстрирующий желание выходцев из Донецка в 2004 году расставить на ключевые посты свои кадры. Полностью был реализован 6 лет спустя, в 2010 году.

Даунецкие – мало-образованные, агрессивные, одетые в чёрные шапочки выходцы из восточного региона страны. Явились миру во время оранжевой революции и закрепили образ в ходе акций в поддержку Партии регионов.

Деньги от продажи «Криворожстали» – $4,8 млрд., перепавшие бюджету в процессе внутриклановой войны между Юлией Тимошенко и Ринатом Ахметовым с Виктором Пинчуком. Съеденный символ справедливости, честного приватизационного конкурса и «борьбы с режимом Кучмы».

Диоксин – редкий яд, которым, по словам Виктора Ющенко, он был отравлен в 2004 году. Химическое свойство вещества: способность рассасываться либо произвольно появляться в исследуемых пробирках в зависимости от политической конъюнктуры.

Заробитчане – несколько миллионов украинцев, нелегально реализовавших американскую мечту на сопредельной европейской территории. Эталон для инвесторов – не потребляя скудные отечественные блага, ежегодно присылают в Украину до $5 млрд.

Йолка (произв. от Ялинка) – дерево из семейства сосновых, жестоко подставившее Виктора Януковича, вылетев из его памяти в украинском произношении.

Продолжение следует.