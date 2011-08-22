Интервью потерпевшего милиционера «подшили» к делу Луценко

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Печерский райсуд Киева решил приобщить к материалам уголовного дела экс-министра внутренних дел Юрия Луценко интервью с потерпевшим по этому делу сотрудником милиции Сергеем Третьяковым, которое было опубликовано 27 мая этого года, сообщает УНИАН.

Таким образом председательствующий в судебном процессе судья Сергей Вовк частично удовлетворил ходатайство экс-министра, который просил не только приобщить к материалам дела это интервью, но и вызвать в суд в качестве свидетеля журналистку УНИАН, которая его брала, поскольку показания, которые Третьяков дал во время допроса на судебном заседании, имеют существенные разногласия с тем, что он говорил в интервью.

«Те показания, которые мы слышим от потерпевшего, достаточного существенно противоречат тому, что он рассказал в беседе с журналисткой», - сказал Луценко в поддержку своего ходатайства.

При этом он отметил, в частности, что это касается непосредственно данных, которые предоставил Третьяков во время интервью и которые он предоставил суду во время допроса относительно того, каким образом происходило его общение со следователем Генеральной прокуратуры, после завершения которого он был признан потерпевшим.

В поддержку ходатайства своего мужа защитник Ирина Луценко обратила внимание суда на то, что «в тот день, когда происходил разговор, она (журналистка) ко мне подошла и сказала: обратите внимание на этого потерпевшего».

Таким образом, как отметила жена экс-министра, имеющиеся факты о разногласиях в предоставленной Третьяковым информации дают ей основания считать, что «он является надуманным потерпевшим».

Следует отметить также, что в ответ на это потерпевший сказал, что не давал разрешения журналистам использовать свои слова.

Заслушав мнения участников процесса, суд решил приобщить интервью Третьякова УНИАН к материалам дела, а вопрос по поводу допроса в качестве свидетеля журналиста, делавшего его, решить на стадии дополнений, что состоится позже в судебном процессе.