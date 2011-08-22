Ющенко: Тимошенко «кинула» бы Путина, став президентом

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Третий Президент Украины Виктор Ющенко считает, что бывший премьер Юлия Тимошенко в случае победы на президентских выборах 2010 года отказалась бы выполнять подписанные ею невыгодные газовые контракты и обманула бы российского премьера Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью «Коммерсант-Украина», отвечая на вопрос о том, что, по мнению Ющенко, Тимошенко собиралась делать с контрактом в случае победы.

«Кинуть Путина, еще что-нибудь сделать... Уверен, ответ был бы! Я с уверенностью говорю, что и при другом президенте никто бы не жил с этим соглашением.

Также, по его мнению, Тимошенко подписала невыгодный контракт для того, чтобы повысить свой личный рейтинг в глазах Европы, а также населения Украины.

«Так она единолично решила главную проблему Европы – газовую. Вы недооцениваете политические активы, полученные Тимошенко. В Европе в те дни мало кто интересовался деталями, на каких условиях к ним стал поступать газ. Сам факт начала поставок позволил Тимошенко обрести ореол святости на европейской арене. Теперь вернемся в Украину. Здесь народу сообщили, что газ будет со скидкой, по 223 доллара – даже дешевле, чем обсуждалось в декабре. Создается модель, при которой 2009 год выглядит «шоколадным». А о следующих годах людям рассказывают, что будет еще дешевле», – подчеркнул Ющенко.

Напомним, бывший Президент Украины Виктор Ющенко не считает политическим судебный процесс по делу экс-премьера Юлии Тимошенко по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.

фото: goodvin.info