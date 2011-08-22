Украина за 20 лет: От All inclusive до Юры Енакиевского. Часть 2

Накануне 20-й годовщины независимости Украины журнал «Фокус» составил Краткий толковый словарь понятий и терминов современной отечественной действительности. (Продолжение.)

Кааліцiя. 1. Соглашение между партиями. 2. Способ произнесения Юлией Тимошенко слова «коаліцiя» в период изучения украинского языка. 3. Одно из прозвищ Тимошенко.

Конверты – обязательные атрибуты перераспределения денежных знаков в независимой Украине. Ритуал передачи денег в конвертах способствует решению деловых проблем, защищает купюры от сглаза и налогового инспектора.

Кохаймося – провокационный слоган рекламной кампании 2006 года, который призывал украинцев к активному размножению для обеспечения страны честными чиновниками и милиционерами. Судя по росту коррупции, выполнение задачи было сорвано.

Кравчучка – двухколёсная тележка, символ разрухи и бедности времён президентства Леонида Кравчука. Позволяла без усилий обойти полсвета в поисках самой дешёвой картошки и нанести увечья стоящим рядом на эскалаторе соотечественникам.

Кровосиси – лингвистический монстр, рождённый премьер-министром Николаем Азаровым путём коверкания на украинский манер слова «кровососы». По версии движения Femen – блуждающий по коридорам Кабмина кровоточащий призрак мужского шовинизма.

Лаша тумбай – неизвестное филологам выдуманное слово выдуманной певицы Верки Сердючки. Песня Dancing Lasha Tumbaі, исполненная на «Евровидении-2007», одновременно стала символом безвкусицы, серебряным призёром конкурса и волчьим билетом для самой Верки Сердючки в России, расслышавшей в песне оскорбительные Russia goodbye.

Лукьяновское СИЗО – место хранения и складирования устаревших моделей членов Кабинета министров и оппозиции. Эффективный инструмент реализации оранжевого лозунга «Бандитам – тюрьмы». Самые известные обитатели: Юлия Тимошенко и Юрий Луценко.

Любі друзі – ироничное прозвище группы оранжевых соратников Виктора Ющенко. Символизирует преданность другу и способность в любой момент подставить ему подножку, а также обвинить в предательстве национальных интересов.

Маємо те, що маємо – идиома Леонида Кравчука, символ метафизической безысходности украинской действительности. Подразумевает, что любая неприятность, произошедшая в стране, закономерна в силу естественных причин.

Маски-шоу – нешуточный захват помещения либо гражданина одетыми в чёрные маски силовиками. В отличие от героев одноимённой юмористической программы, люди в чёрном не шутили и телевизионным камерам предпочитали тюремные.

Межигорье – по форме – закрытый для посещения украинский Версаль, с фонтанами, водоёмами и очень дорогими элементами интерьера. По содержанию – символ непрозрачности превращения государственной собственности в частную, двойных стандартов и закрытости власти.

Мне болит Украина – симптом, впервые описанный Владимиром Литвином. Обостряется накануне выборов. Если болезнь запущена, она может принести Звезду Героя Украины и кресло спикера Верховной Рады.

Мои любимые бабушки – главная электоральная опора столичного градоначальника Леонида Черновецкого. Для остальных киевлян – первоисточник зла, продавший души и голоса за гречку, а также обрёкший их на многолетние страдания, унижения и пытки песнями космического мэра.

Наколотые апельсинки – оружие американского империализма и их оранжевых приспешников, по версии Людмилы Янукович. Зажигательная речь на митинге в ноябре 2004 года, к сожалению, стала её первой и пока последней вылазкой на широкую публику.

Наколядовали – способ наполнения госбюджета, а также личного обогащения гаишников, работников пожарных, санитарных и налоговых инспекций. Слово стало популярным с лёгкой руки экс-главы Львовского апелляционного суда Игоря Зварыча, в рабочем кабинете которого обнаружили мешки с деньгами.

Немножко текст по-дебильному написан – афоризм тогдашнего мэра Харькова Михаила Добкина, рождённый им во время записи телеобращения. Ассистировал Добкину Геннадий Кернес, которому принадлежит другой шедевр: «У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст». С осени 2007 г. ролик на YouTube посмотрели более 2 млн. 300 тыс. человек.

Оранжоиды (синонимы: свидомиты, майдауны, бандерлоги) – нехорошие люди, массово населяющие страну западнее Винницы. Ориентируются на местности по глобусу Украины, едят наколотые апельсинки, всех детей называют Степанами и Романами (в честь Бандеры и Шухевича).

Продолжение следует.

См. Украина за 20 лет: От All inclusive до Юры Енакиевского. Часть 1.