Кравчук назвал свою самую большую ошибку

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Накануне 20-й годовщины украинской независимости первый президент Украины Леонид Кравчук дал оценку своим преемникам. О том, что было сделано, об успехах и провалах он рассказал изданию «Багнет».

На вопрос, что для него является «точкой отчета» украинской независимости, Кравчук ответил: «Это не Беловежье, не референдум, не Чернобыль. Нет. Для меня точка отчета – это народ. Именно народ выходил на акции протеста – притом везде одинаково. И во Львове на акции Народного Руха, и на Донбассе, где проходили шахтерские бунты и организация новых шахтерских профсоюзов - в противовес официальным… Львов и Донецк тогда были вместе, и были ближе к друг другу, чем когда-либо. Тогда это и дало нам независимость. Жаль, что теперь они об этом не помнят, и то потому, что это выгодно политикам».

Давая оценку действиям «наследников» - трех следующих президентов Украины – Кравчук отметил, что «Леонид Кучма наделал слишком много ошибок в управлении страной. И это не только дело Гонгадзе. Это и дискредитация, сведение на нет роли парламента, и экономические декреты, приватизация, ухудшение российско-украинских отношений... Последователи, и в первую очередь Кучма, не определили, куда вести страну, и толкались на месте».

О самой большой своем удаче и самом большом провале Кравчук подчеркнул: «Наибольшим успехом было то, что Украина состоялась как государство. Ее признали все страны мира, она появилась в своих границах. А насчет неудач - я не находил нужные кадры, которые могли бы работать как команда. Назначал людей не на те должности, да и не тех людей, в том числе, и премьер-министров».

На уточняющий вопрос издания о Кучме, первый президент ответил: «Его назначение на пост премьера - это моя самая большая ошибка».