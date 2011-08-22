Украина за 20 лет: От All inclusive до Юры Енакиевского. Часть 3

Накануне 20-й годовщины независимости Украины журнал «Фокус» составил Краткий толковый словарь понятий и терминов современной отечественной действительности. (Окончание.)

Печерский суд – оплот украинской Фемиды. Стал известным благодаря экстравагантным решениям вроде отмены своего же постановления о законности продажи «Криворожстали». В этом году на Крещатике, 42-а успела отметиться значительная часть Кабмина Тимошенко.

Пидрахуй – прозвище, полученное главой ЦИК за самоотверженный труд во время подсчёта голосов на президентских выборах 2004 года. Со временем стало нарицательным – так называют всех подозреваемых в фальсификации протоколов до получения требуемого результата. Пример употребления: «Рахуй, не рахуй – всё подправит «пидрахуй»!»

Плёнки Мельниченко – диктофонные записи, сделанные майором СБУ в кабинете президента Кучмы. Плёнки якобы свидетельствуют о причастности экс-президента к исчезновению Георгия Гонгадзе. Поскольку за 11 лет перед судом не предстали ни Кучма, ни Мельниченко, плёнки можно считать таким же историческим мифом, как золото Полуботка.

Поющий ректор (синонимы: Бэтмен, Юный Орёл) – народный артист, профессор, просветитель, ресторатор. За короткий срок Михаил Поплавский превратил заштатный вуз в империю культуры и искусств имени себя.

Пропало всё! – фраза Юлии Тимошенко, которую она произнесла, записывая телеобращение к народу 7 июня 2009 года по случаю несостоявшейся ширки (широкой коалиции БЮТ, ПР, Блока Литвина и части НУ-НС). Восклицание касалось пропавшего на телесуфлёре текста.

Протывсих. – 1. Строка в избирательном бюллетене, популярная среди украинцев, которые считают аморальным выбор меньшего из двух зол. 2. Василий Протывсих – кандидат в президенты на выборах-2010, сменивший фамилию. После выборов, на которых он набрал 0,16% голосов, Протывсих вновь стал Гуменюком.

Спрытко и Гарнюня – изображения мальчика и девочки, предложенные в качестве символов бренда «Украина». В результате волны протестов от использования Спрытко и Гарнюни было решено отказаться. Альтернативным вариантом, по мнению общественности, могли бы стать Гопуня и Повийка.

Темники – шефская помощь в поиске тем, которую Администрация президента оказывала СМИ в 2001–2004 годах. Темники содержали подробные указания, какие новости и в каком порядке следует освещать, а также как правильно их комментировать.

Тушки – слуги народные, предпочитающие тощему журавлю в оппозиции жирную синицу из рук власти. Сезон большой охоты на тушек был открыт после решения Конституционного суда о том, что коалицию в Верховной Раде могут формировать не только фракции, но и отдельные депутаты.

Ты не один. Нас 52 миллиона – слоган украинского телеканала, появившийся в 1996 г. В течение последующих 15 лет население Украины уменьшилось более чем на 6 млн., а когда-то популярный слоган сегодня мог бы звучать: «Ты всё ещё не один».

Украина – не бордель – лозунг движения Femen, участницы которого всегда готовы стать грудью на защиту прав женщин, а также возбудить интерес общества к проблемам сексуальных домогательств и проституции, цензуры в интернете и отсутствия воды в кранах.

Украина – не Россия – книга откровений Леонида Кучмы. Не случись оранжевой революции, на свет могли бы появиться и другие работы из этой серии – «Днепр – не Волга», «Говерла – не Эверест» и «Гривна – не доллар».

Флот за газ – формула любви двух братских народов, весной 2010 г. закреплённая Харьковским соглашением. По этому договору российский Черноморский флот будет оставаться в Севастополе до тех пор, пока у России не закончится газ.

Хватит скиглыты – призыв Николая Азарова к украинцам перестать ныть, взять лопату и кормить семью, как это делает сам премьер, выращивая капусту на двух сотках. Остался открытым вопрос, следует ли украинцу также самому лечить и защищать себя.

Хохлосрач – форма дискуссии в интернете между майдаунами и даунецкими по языковому или национальному вопросу. Цель хохлосрача не поиск истины, а радость от общения с соотечественниками.

Ці руки нічого не крали – заявление Виктора Ющенко, прозвучавшее 20 декабря 2004 г. во время теледебатов перед третьим туром голосования. Фраза породила множество демотиваторов. Не прошёл мимо даже Виталий Кличко, как-то заметивший, показывая кулаки: «А цi руки нiкого не били».

Элита-центр – крупнейшая строительная афёра по продаже инвесторам воздуха. Оставила без нового жилья более 1700 человек, собрав около 400 млн. грн. Организатор пирамиды Александр Волхонский находится под следствием в Лукьяновском СИЗО.

Юра Енакиевский – одна из главных страшилок украинского бизнеса. Влиятельный, вездесущий и невидимый. Это заставляет многих предположить, что он является вымыслом своих врагов. Пример употребления: «Будете плохо себя вести, придёт Юра Енакиевский».

См. Украина за 20 лет: От All inclusive до Юры Енакиевского. Часть 2