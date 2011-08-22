Расмуссен: НАТО продолжит реагировать на действия Каддафи

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НАТО продолжит отслеживать ситуацию в Ливии и готов реагировать на возможные попытки режима Муаммара Каддафи применять силовые действия против мирного населения. На этом акцентируется внимание в заявлении генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, которое было обнародовано в понедельник в связи с получением представителями оппозиции подавляющего контроля над ситуацией в столице Ливии Триполи, пишет «УКРИНФОРМ»

«Режим Каддафи, очевидно, терпит поражение и будет свергнут», - подчеркнул глава Альянса.

По убеждению Расмуссена, сегодня ливийский народ получил возможность начать новую жизнь и создать новую Ливию на принципах свободы и демократии. «Этот переходный период должен происходить мирным путем», - подчеркнул генсек НАТО.

Как он заверил, НАТО готово к дальнейшему сотрудничеству с ливийским народом и Переходным национальным советом, который в свете последних событий приобрел большую ответственность.

«Мы будем продолжать отслеживать воинские формирования и ключевые объекты, как это делали, начиная с марта. И если мы зафиксируем выявление угрозы против народа Ливии, то будем действовать в соответствии с мандатом ООН», - заявил Расмуссен.

Напомним, ранее генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выражал пожелание, чтобы ООН возглавила «усилия по переходу к демократии» в Ливии.

«Мы не предполагаем лидирующей роли НАТО в период после Каддафи. Нам бы хотелось, чтобы ООН возглавила те усилия, которые помогут ливийском народу в период перехода к демократии», – заявил генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен.

фото: nato.int