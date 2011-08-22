Почти 20% граждан против независимости Украины

Более 62,8% граждан и сейчас бы проголосовали за независимость Украины на соответствующем референдуме. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 10 по 17 августа 2011 года, пишет «Украинская правда».

В то же время, 18,3% ответили, что не поддержали бы провозглашения независимости, 9,5% не принимали бы в нем участия, 9,4% затруднились ответить на данный вопрос.



Лишь 19,3% опрошенных считают День Независимости «действительно великим праздником», тогда как 48,2% - «обычным праздником, как и другие официальные праздники».



25,8% украинцев назвали День Независимости «не праздником, а обычным выходным днем», 5,1% считают, что этот день должен быть рабочим, а 1,7% затруднились ответить на вопрос.



45,2% опрошенных отметили, что их семья «больше выиграла» от провозглашения независимости, 45,2% - что «больше потеряла», 31,6% затруднились ответить на вопрос.



Вместе с тем, 49,8% граждан не считают Украину действительно независимым государством сейчас, через 20 лет после провозглашения независимости. 37,4% считают ее действительно независимой, 12,8% затруднились ответить на данный вопрос.



Исследование проведено с 10 по 17 августа 2011 года. Было опрошено 2007 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.



В то же время, согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, 52% украинцев поддержали бы провозглашение Акта о независимости Украины. Против акта о независимости выступили бы 25%. Опрос проводился 10-20 июня методом интервью. Опрошено 2040 респондентов старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.