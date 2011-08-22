Киреев выгнал из суда адвоката Тимошенко

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Печерский районный суд Киева отстранил адвоката Николая Титаренко от защиты экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко во время рассмотрения дела о подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году, сообщает УНИАН.

Судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев свое решение обосновал тем, что Титаренко неоднократно отказывался выполнять распоряжения суда и таким образом проявлял неуважение к суду. Кроме того, в решении суда указывается, что Титаренко неоднократно нарушал установленный в судебных заседаниях порядок.

Судья Киреев в своем решении предложил Киевской дисциплинарной комиссии адвокатов обратить внимание на недопустимость действий Титаренко, которые не корреспондируются с адвокатской деятельностью.

Перед принятием решения об отстранении Титаренко, Киреев отмечал, что он отказывался выполнять распоряжения председательствующего в суде и пытался затянуть рассмотрение дела. В частности, адвокат стоя объявлял свои требования к судье.

В свою очередь другой адвокат Тимошенко Юрий Сухов отметил, что нет никакого нормативного акта, который бы запрещал адвокату стоять во время заседания суда, а потому оснований для отстранения Титаренко не существует.