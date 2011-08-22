В российском Генштабе продолжают считать Севастополь российским городом

{1-} Севастополь является российским городом, какие бы флаги в нем не вывешивали. Об этом советник начальника генштаба российского Минобороны адмирал Игорь Касатонов заявил, комментируя связанные с распадом СССР события в Севастополе, изложенные в недавно изданной на Черноморском флоте книге «Флотораздел», - сообщает Би-би-си.

По словам генерала, во время начатых в 1991-1992 годах переговоров политические лидеры Украины, Эстонии и Грузии в оскорбительной форме унижали честь российских военачальников.

«Украинское руководство в достаточно оскорбительной форме унижало нашу, российскую, честь. Я имею в виду выступления Кравчука, Гамсахурдии и премьер-министра Эстонии, с которым я вел переговоры по поводу перспектив Таллиннской базы. Оскорбительно все это было для нас. И Севастополь, и советский народ не были согласны с тем, что тогда происходило. Мы и сегодня болеем за наш флот, за наш Севастополь! Это - наша земля, а не чья-то, какие бы флаги в городе не вывешивали!», - заявил адмирал Касатонов с трибуны морской библиотеки ЧФ России.

По словам известного своими резкими антиукраинскими высказываниями экс-командующего ЧФ России, «вся нынешняя государственная система Украины, включительно с пособиями¸ не является позитивной как с точки зрения прошлого России и Украины, так и в контексте совместных перспектив обеих держав».

«Поэтому все, что задевает интересы Севастополя и российского Черноморского флота, все, что касается правды и исторической истины, это нужно отстаивать на любом уровне, в любой аудитории», - подчеркнул адмирал.ак сообщал Главред ранее, Касатонов заявил, что Россия не откажется от своей военно-морской базы в Севастополе, точно также как и не отдаст Курильские острова Японии.