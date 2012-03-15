Кабмин реформаторов уходит на выборы

Такой вывод можно сделать, ознакомившись с утвержденным им планом реформ на 2012 год.

Согласно указу Президента, модернизация страны в 2012 году будет проводиться не по 21 направлению, как в прошлом, а по 14. Правда, уменьшение на треть сфер приложения усилий реформаторов связано не с их успешной работой в 2011 году, а с объединением нескольких направлений. В целом же перечень остался неизменным. Еще одним отличием от прошлогоднего плана является отсутствие фамилий в графе «ответственный за выполнение», в ней лишь указаны названия ведомств. Видимо, в профессионализме команды реформаторов Президент уже менее уверен и, возможно, в течение года еще не раз проведет в ней замены. О выполнении плана премьер будет отчитываться перед главой государства ежемесячно, и Виктор Янукович сможет оперативно заменять невыдерживающих реформаторский темп чиновников.

Интересно, что на первую половину года запланированы в основном преобразования ярко выраженного позитивного характера. Непопулярные же шаги отложили на поствыборное время. При этом есть ряд любопытных нюансов. Так, проблему детенизации доходов, за счет чего, как известно, планируют получить дополнительные средства в бюджет для реализации президентских социальных инициатив, собираются решать, очевидно, не в этом году. По крайней мере, соответствующий законопроект правительство намерено внести на рассмотрение парламента только через несколько месяцев после принятия им нового Трудового кодекса, на что в здании под куполом вряд ли решатся до выборов. Зато уже в апреле Кабмин собирается предложить Верховной Раде узаконить индексацию ставок налогов с учетом инфляции. Что выглядит странно на фоне постоянных заявлений власти о способности удержать инфляцию на низком уровне. Да и налогоплательщиков подобное новшество вряд ли порадует.

В первой половине года на Банковой намерены продолжить радовать предпринимателей обещаниями скорой дерегуляции, упрощения ведения бизнеса и уменьшения налогового давления. Да и контролирующие органы обязуются ограничить в количестве и частоте проверок бизнесменов. В это же время согражданам обещают навести порядок в сфере предоставления административных услуг, автомобилистам – оперативно упростить регистрацию транспортных средств, потребителям – предоставить больше возможностей для защиты своих прав.

К нашумевшей в 2011 году пенсионной реформе власть планирует вернуться уже после парламентских выборов. На ноябрь-декабрь готовят ряд предложений для усовершенствования пенсионного законодательства, в частности по внедрению накопительной системы государственного пенсионного страхования. Очевидно, о больной теме повышения пенсионного возраста для женщин и общего трудового стажа до 28 октября на Банковой решили согражданам не напоминать. А вот у государственных социальных инспекторов работы прибавится как раз перед выборами – с августа их собираются наделить дополнительными функциями для выявления нуждающихся в помощи социально уязвимых граждан. Нет сомнений, что заботливость инспекторов позитивно отразится на результатах партии власти на выборах. При этом давно обещанные и уже вызвавшие негативную реакцию населения новые подходы к оценке доходов граждан, претендующих на социальную помощь, введут только в конце года, когда на настроение избирателей они уже не повлияют.

Реформирование в сфере медицины в текущем году в основном ограничится продолжением эксперимента в трех областях (Винницкая, Донецкая, Днепропетровская) и столице. До сентября 60% центров первичной медицины в пилотных регионах планируют обеспечить необходимым оборудованием и внедрить электронный реестр пациентов. Оплату труда медработников амбулаторий намерены привязать к количеству обслуживаемого населения и качеству предоставленных услуг. Каким образом будет оцениваться качество услуг медиков, пока непонятно. Учитывая азарт, с которым премьер призывает своих подчиненных внедряться в социальные сети, не исключено, что странички амбулаторий вскоре появятся в Facebook, а зарплату медикам будут начислять, исходя из количества «лайков». Тем не менее, в среднем зарплату медработникам в экспериментальных регионах обещают повысить на 25%. Проблему доступности лекарств собираются решать путем контроля над ценами и надбавками поставщиков, а также постепенного внедрения технологии возмещения средств на приобретение отдельных лекарств. Регулирующие этот вопрос нормативные акты Кабмину поручено подготовить до конца лета.

В сфере реформирования ЖКХ запланирован постепенный переход на экономически обоснованные тарифы, правда, без указания четких дат его выполнения. Очевидно, до осени тарифы поднимать не станут. При этом о необходимости модернизации систем теплообеспечения вспомнят только с наступлением отопительного сезона – соответствующую программу в Кабмине планируют утвердить аж в декабре. Что не удивительно, поскольку на решение вороха проблем системы ЖКХ денег в бюджете раньше следующего года все равно не найти.

Несколько выбивается из общей картины аттракциона предвыборной щедрости намерение ввести пеню за несвоевременную оплату за потребленные жилищно-коммунальные услуги - заняться этим не слишком приятным для населения вопросом почему-то решили в апреле. Скорее всего, этот пункт плана откорректируют.

Пополнить хронически пустующую госказну собираются за счет ускорения приватизационных процессов - от продажи госимущества планируют выручить не менее 10 млрд. грн. В частности собираются продать не менее двух энергогенерирующих и одиннадцати энергопоставляющих предприятий. Соответствующий список будет утвержден в ближайшее время. На текущий год запланирован старт процесса приватизации шахт, а часть содержащихся ими объектов социальной инфраструктуры передадут в коммунальную собственность – на 2012 год план установлен в размере 25% таких объектов. 35 неперспективных угледобывающих предприятий закроют, еще 15 начнут готовить к ликвидации. Для улучшения управления оставшимися в госсобственности предприятиями намерены создать Государственную управляющую холдинговую компанию. Видимо, Фонд госимущества со своими обязанностями справляется плохо.

Продолжится затянувшееся реформирование системы госуправления, стартовавшее в конце 2010 года. Хотя в нынешнем году упор сделан на оптимизацию органов власти на местах, есть еще что совершенствовать и на центральном уровне. В частности, в аппаратах министерств проведут укрупнение департаментов, установив для них минимальную численность сотрудников в 60 человек. Не исключено, что под шумок этой второй волны модернизации бюрократическая армия начнет возмещать понесенные в прошлом году потери.

Утвержденный Президентом план реформ на 2012 год четко подчинен календарному плану парламентской кампании, что не позволяет рассчитывать на проведение серьезных преобразований. Очевидно, результат его выполнения порадует власть осенью, но рискует обернуться солидными проблемами уже зимой. Новая властная команда, объявив реформаторский курс, предпочитает действовать старыми методами и постоянно наступает на разбросанные предшественниками грабли.

фото: horoshienovosti.com.ua, 062.ua, Главред