После выхода из тюрьмы Лазаренко хочет возвратиться в Украину

Бывший премьер Павел Лазаренко намерен вернуться в Украину после завершения юридических процедур в США. Об этом он сказал в интервью журналу «Эксперт Украина».

«Как только завершатся все юридические процедуры в Соединенных Штатах Америки, я сразу же вернусь на родину», – заявил Лазаренко.

Он напомнил, что является главой партии «Громада» и подчеркнул, что не видит себя вне тех политических процессов, которые в настоящее время происходят в Украине.

Как сообщал Главред ранее, специалист по связям с общественностью Федерального бюро тюрем США Крис Бурке сообщил, что Лазаренко будет освобожден из тюрьмы в США 1 ноября 2012 года, где он находится под арестом с марта 1999 года.