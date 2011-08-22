Повстанцы ведут бой за резиденцию Каддафи, премьер Ливии бежал в Тунис

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В столице Ливии Триполи продолжается бой между правительственными войсками и повстанцами. СМИ сообщают о столкновениях около резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи «Баб аль-Азиза», а также вокруг отеля Rixos в центре города, где находится большинство иностранных журналистов, передает Sky News.

Источник в оппозиции сообщил, что повстанцы несут большие потери. По его словам, резиденцию Каддафи ливийская армия защищает с помощью танков. «Ситуация нестабильная. Вокруг идут перестрелки», - сказал он. Кроме того, появляются сообщения о мародерстве, но оппозиция признает, что людей сейчас очень трудно контролировать.

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Катарский спутниковый канал «Аль Джазира» передает, что премьер-министр Ливии Багдади аль-Махмуди покинул Триполи и в настоящее время находится в Тунисе. Кроме того, по данным телеканала, в Тунис уехал и руководитель ливийского телевидения. Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

По некоторым данным, сын Каддафи - Хамис, который является командиром элитной танковой бригады, считающейся самой боеспособной в стране, во главе армейских подразделений двигается к центру Триполи.

По данным из военных кругов, бригада находилась к востоку от Триполи, ожидая возможного наступления отрядов оппозиции. Однако в понедельник повстанцы вошли в ливийскую столицу с запада, передает «Аль Арабия».

Как сообщал Главред ранее, ночью повстанцам удалось захватить здание гостелевидения, которое, однако, продолжает вещание, и аэропорт.



Где находится сам Каддафи, неизвестно, однако в воскресенье он сделал три аудиообращения к своим сторонникам. Также стало известно, что телевизионное вещание велось из отеля, расположенного в центре города.

фото: segodnya.ua, 1news.az