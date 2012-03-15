Депутаты оставили украинцев без защитника: что дальше? (ФОТО)

В четверг, 15 марта, в Верховной Раде попытались назначить нового Уполномоченного по правам человека вместо Нины Карпачевой, чьи полномочия истекли 7 февраля.

Комитет ВР по правам человека, нацменьшинств и межнациональных отношений (глава – «литвиновец» Олег Зарубинский) внес на должность омбудсмена кандидатуру правозащитника Евгения Захарова. Кандидатуру заместителя министра юстиции Валерии Лутковской, которую предложили народные депутаты от Партии регионов, Комитет отклонил: шестеро из семи голосовавших (всего в этом парламентском комитете восемь членов) высказались «против». Основанием для отвода стало отсутствие у Лутковской опыта правозащитной деятельности, наличие которого, согласно закону, - необходимое условие для назначения на этот пост. Однако на голосование ее кандидатура все же была вынесена.

Евгений Захаров и Валерия Лутковская

После объявления претендентов на должность главного правозащитника страны каждому из них было предоставлено слово.

Евгений Захаров в своем выступлении охарактеризовал нынешнюю ситуацию в стране. «Если 2005-2009 годы были неэффективны с точки зрения защиты прав человека, то последние два года совершенно провальные в этом отношении», - сказал кандидат. Он также обозначил самые болезненные места украинского общества. Первым из них Захаров назвал бедность и на фоне ее попытки сокращения, а порой и ликвидации социальных льгот. На второе место он поставил преследование политических оппонентов и нежелание власти вступать в диалог с обществом. На третье – уничтожение независимого суда, который сегодня стал, дескать, заложником чужой политической воли. «Государство без независимого суда – это не государство, а стая разбойников», - процитировал он древнего философа и политика Блаженного Августина и сравнил сегодняшнюю ситуацию в Украине с пожаром в лесу.

Евгений Захаров

На каверзный вопрос депутата от Партии регионов Юрия Болдырева, правда ли, что Харьковская правозащитная группа Хельсинского союза, в которой Евгений Захаров является сопредседателем, пользуется деньгами Фонда «Возрождение», финансируемого «международным спекулянтом» Соросом, кандидат с улыбкой ответил: «Да, пользуемся. Я рад, что мы можем работать на эти деньги».

Второй кандидат, Валерия Лутковская, не давала категоричных оценок власти и положению в стране. Она сказала, что главное предназначение омбудсмена – это контроль за выполнением решений Европейского суда по делам, касающимся Украины. В то же время она воздержалась от ответа на вопрос, можно ли считать Тимошенко и Луценко политическими заключенными, сославшись на то, что в той роли, в которой она предстает перед парламентом, она не имеет права давать такие оценки.

Валерия Лутковская

В перерыве между заседаниями лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов гарантировал, что за кандидатуру Лутковской проголосует не менее 176 депутатов. «Я думаю, голосов будет достаточно», - заверил журналистов регионал. Впрочем, затем он добавил, что «если ни один из кандидатов не наберет нужного количества голосов, то не будет никого». Однако 176 голосов мало даже для простого большинства - за протеже регионалов в общей сложности было отдано всего 212 голосов при необходимых 226. Кандидат от оппозиции Евгений Захаров набрал 134 голоса. Такие данные тайного депутатского голосования обнародовала счетная комиссия парламента.

К слову, результат Валерии Лутковской, похоже, стал для регионалов неожиданностью. Александру Ефремову после него с трудом удавалось сдерживать негативные эмоции. А всему виной процедура голосования – бюллетенями: при открытом депутатском волеизъявлении, да еще и по взмаху руки Михаила Чечетова, итог его, возможно, был бы иным…

Теперь у депутатов есть, по словам спикера Владимира Литвина, 20 дней, чтобы предложить кандидатуры на пост омбудсмена, после чего Рада еще раз попытается определиться со своим уполномоченным по правам человека.

Эксперты прокомментировали нам ситуацию и рассказали, как они видят проблему избрания нового омбудсмена. Так, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, в частности, не видит смысла «продавливать» кандидатуру Лутковской. «Человек на этой должности должен быть если не авторитетом, то, как минимум, вызывать положительный настрой со стороны всех политических сил, общественных организаций, особенно правозащитных», - заметил Бала в комментарии «Главреду». Эксперт полагает, что власти следовало было бы поддержать кандидатуру Захарова: «Таким образом можно было бы в будущем избежать имиджевых негативных моментов». Кроме того, подошла бы, по мнению Виталия Балы, и кандидатура Карпачевой, которая «не вызывает серьезных противоречий».

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов в свою очередь убежден, что «в цивилизованном государстве кандидатов на должность омбудсмена должна выдвигать оппозиция». Теперь, по мнению Жданова, есть два сценария развития событий. Либо власть будет искать консенсус, в том числе и с оппозицией, относительно кандидатур, которые будут выдвигаться. Либо же «просто соберется коалиция и устроит, простите за сленг, «разборки» по поводу того, кто кого «кинул»: голосовали ли коммунисты, с кем не договорились и т.п.» Этот второй путь – тупиковый, сказал Игорь Жданов «Главреду». Омбудсмен не может защищать власть, он должен защищать общество. Поэтому более приемлемой была бы кандидатура, согласованная и властью, и оппозицией.

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