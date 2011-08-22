Янукович уволил трех замов министров

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Президент Украины Виктор Янукович провел чистку в структурах исполнительной власти, уволив ряд высокопоставленных чиновников, в том числе трех замминистров. Соответствующие указы датированы сегодняшним днем и обнародованы на официальном сайте главы государства, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

В частности, на основании п.1 ч.1 ст.40 Кодекса законов о труде Украины Виталий Кравченко уволен с должности замминистра промполитики (указ №826/2011). Аналогичное обоснование прописано и в указе N825/2011 об увольнении Татьяны Корняковой с должности заместителя министра топлива и энергетики, а также в указе 824/2011 - об увольнении заместителя министра угольной промышленности Леонида Дудки.

П.1 ч.1 ст.40 КЗоТ Украины позволяет досрочное расторжение трудового договора в случае изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации (банкротства) или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников.

Кроме того, указом №829/2011 Янукович уволил первого заместителя главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Антона Парусова.

Указом №830/2011 президент уволил зама главы правления Пенсионного фонда Валентина Короневского (в соответствии с поданным заявлением).

Первый заместитель главы Государственного комитета лесного хозяйства Юрий Марчук уволен в соответствии с указом №828/2011.

Сергей Крижановский указом N827/2011 освобожден от должности главы Государственной службы морского и речного транспорта Украины.