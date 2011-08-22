В деле о крушении самолета Качиньского предъявлены первые обвинения

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Военная прокуратура Варшавы предъявила обвинение двум польским офицерам, готовившим к полетам самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, сообщает польское издание TVN24.

Имена обвиняемых не сообщаются. Известно, что они входили в состав руководства 36-го специального полка ВВС Польши и отвечали за полет 10 апреля 2010 года, который завершился крушением самолета польского президента под Смоленском.

Обвиняемые своей вины не признали. Они стали первыми лицами, которым были предъявлены обвинения в связи с авиакатастрофой под Смоленском. TVN24 отмечает, что им грозит до трех лет тюрьмы.

Полк, в котором служили офицеры, был расформирован в начале августа в связи с нарушениями в подготовке полетов. Незадолго до этого, по решению премьер-министра Польши Дональда Туска, в отставку были отправлены 13 высокопоставленных военнослужащих польских ВВС.

Напомним, в результате авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском погибли 96 человек, находившихся на борту самолета. Среди них – Президент Польши Лех Качиньский и его супруга, высокопоставленные чиновники, руководители военных ведомств и представители духовенства страны. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия в Катынь.