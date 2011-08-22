Ливийские повстанцы захватили государственный телеканал (ВИДЕО)

Здание ливийского государственного телеканала «Джамахирия» в Триполи захвачено повстанцами. Сам канал прекратил вещание, передает Би-би-си.

«Революционеры штурмовали здание телецентра после того, как уничтожили окружавших его солдат. Теперь оно под их (повстанцев) контролем», - сказал представитель вооруженных противников Каддафи.

Почти одновременно с захватом телевидения повстанцы добились еще одного успеха: их правительство - Национальный переходный совет - было официально признано соседним Египтом. Об этом сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на представителя МИДа Египта.

Ранее со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира» сообщалось, что в понедельник повстанцы захватили здание государственной радиостанции в столице страны Триполи.