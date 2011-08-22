В Запорожье демонтируют памятник жертвам Голодомора и сталинизма

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Памятный знак «Жертвам Голодомора и сталинизма» в Запорожье почти полностью демонтирован. Демонтаж осуществляет коммунальное предприятие «Титан», сообщает «Украинская правда».

Как заявила общественная инициатива «Оновлення країни», власти утверждают, что сооружение находится в плохом техническом состоянии.

По запросу общественных деятелей исполком Запорожского горсовета направил письмо, в котором отметил, что общая стоимость ремонта памятника составляет почти 50 тысяч гривен. Но источник финансирования до сих пор не найден, поэтому пока судьба памятника не определена.

«То, что происходит с памятником «Жертвам Голодомора», очень трудно назвать реконструкцией. В действительности это демонтаж, ведь городские власти четко ответили, что реконструкция начнется только после того, как найдется источник финансирования», - подчеркнул координатор «ОК» в Запорожье Дмитрий Харьков.

В пресс-службе движения напомнили, что согласно статье 3 Закона «О Голодоморе 1932-1933 лет в Украине», органы государственной власти должны «принимать меры по увековечению памяти жертв и пострадавших от Голодомора, в том числе строить в населенных пунктах мемориалы памяти».

Общественное движение «Оновлення країни» было создано в 2010 году экс-главой СБУ Валентином Наливайченко.

Как сообщал Главред ранее, в новогоднюю ночь в Запорожье произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, вследствие чего был полностью разрушен памятник Сталину. Прокуратура Запорожской области квалифицировала подрыв памятника как теракт и передала дело в СБУ.

фото: podrobnosti.ua