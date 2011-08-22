Тимошенко считает, что в ее деле появились фальшивки

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В Печерском районном суде Киева уже три часа подряд проходит исследование материалов уголовного дела, возбужденного в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о подписании газовых контрактов между Украиной и Россией в 2009 году, сообщает УНИАН.

Все это время председательствующий по делу судья Печерского райсуда Родион Киреев зачитывает только суть документов и не читает их полностью, как того требует сторона подсудимой.

Во время оглашения материалов Тимошенко неоднократно заявляла, что документы, которые на руках имеет защита, и документы, которые зачитывает Киреев, отличаются.

При этом она отметила, что сторона защиты снимала ксерокопии с тех документов, которые находились в суде. «Это значит, что материалы уголовного дела исправлены после того, как они уже попали в суд», - сказала Тимошенко.

О наличии несоответствий в материалах заявляли также защитники Тимошенко.

В связи с этим Киреев сделал замечание адвокату Николаю Сирому. «Если вы будете нарушать порядок, то на рассмотрение будет поставлен вопрос об устранении вас от участия по этому делу», - сказал Киреев.

Судья Печерского райсуда также сказал, что защита Тимошенко, как и сама подсудимая, «разыгрывает спектакль» для журналистов.

фото: tymoshenko.ua