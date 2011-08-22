Луценко обозвал прокурора «очкастым дебилом», а обвинителей – «уродами»

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В суде над экс-министром внутренних дел Юрием Луценко объявили перерыв на неделю. Сегодня бывший глава МВД «разошелся» во время судебного заседания – начал прямо в зале оскорблять своих прокуроров, сообщает «Сегодня».

Сегодня, 22 августа, должны были допросить Юрия Нарижного, однако он отсутствовал в зале суда. Кроме того, адвокат Луценко Алексей Баганец объявил ходатайство о невозможности слушания дела дальше без присутствия всех потерпевших по делу, двое из которых тяжело больны - один раком, другой парализован.

Луценко тут же отозвал ходатайство своего защитника и попросил не вызывать больных потерпевших по делу в суд насильно. Прокурор Виктор Клименко заявил, что если подсудимый и его защитник не могут прийти к общему знаменателю в своих действиях, то необходимо устранить адвоката Баганца от процесса.

Луценко жестко отреагировал на данное предложение представителя прокуратуры, начав оскорблять прокуроров. В частности, он назвал Клименко «очкастым дебилом», а всю сторону обвинения – «моральными уродами». «Когда я иду навстречу и отказываюсь от вовлечения в процесс больного человека, они говорят о том, что надо забрать у меня защитника. Эти три деятеля - моральные уроды», - отметил он.

После оскорбительных заявлений Луценко судья Сергей Вовк удалил всех присутствующих из зала суда и объявил технический перерыв. Согласно распоряжению судьи, в зал должны были впустить только непосредственных участников процесса. Во время перерыва журналистам сообщили, что на сегодняшнее заседание они уже не попадут, однако на следующее их пустят.

Судья мотивировал свое распоряжение очистить зал от лишних людей тем, что ему мешал шум во время заседания. В частности, один из журналистов слишком громко разговаривал с коллегой на суде. После объявленного технического перерыва судья Вовк объявил о перерыве в судебном заседании на неделю.

Следующее заседание начнется 29 августа, в 9:15.