СМИ: Повстанцы захватили третьего сына Каддафи

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Еще один из сыновей лидера Ливийской Джамахирии Муамара Каддафи - Саади - захвачен повстанцами.

Ранее сообщалось, что сын Каддафи Мохаммед, который не занимался политической деятельностью, сдался повстанцам, а другой сын - Сейф аль-Ислам, считавшийся преемником полковника, был захвачен мятежниками.

Еще один сын Каддафи - Хамис, который является командиром элитной танковой бригады, считающейся самой боеспособной в стране, во главе армейских подразделений двигается к центру Триполи.

По разным данным, сам Каддафи может все еще находиться в своей резиденции или же на алжирской территории.

Где точно находится Каддафи, неизвестно, однако в воскресенье, 21 августа, он сделал три аудиообращения к своим сторонникам. Также стало известно, что телевизионное вещание велось из отеля, расположенного в центре города.

Как сообщал Главред ранее, свою готовность предоставить политическое убежище Муаммару Каддафи выразили Ангола и Зимбабве. По данным телеканала Al Jazeera, в настоящее время между представителями полковника и властями этих стран идут переговоры.

Телеканал также сообщает, что представители Каддафи ведут переговоры с Южно-Африканской Республикой относительно возможности эмиграции из Ливии.

фото: alarabiya.net