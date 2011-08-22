Названы имена задержанных за подготовку теракта в Киеве

Организация «Патриот Украины» заявляет о задержании СБУ четырех своих членов, обвиняемых в подготовке теракта, сообщает ее официальный сайт.

В то же время, журналист Елена Белозерская, называет имена задержанных. Это депутат Васильковского городского совета, председатель комиссии по вопросам молодежи и спорта Сергей Бевз (Сполох), соучредитель спортивного общества «Соловей» им. Шухевича Виталий Зателепа и еще два человека.

Задержанные доставлены в областное управление СБУ.

Отметим, пресс-служба СБУ заявила о задержании троих предполагаемых террористов. Их имена не в спецслужбе не называют.

Как отмечается на сайте « Патриота Украины» , в ходе обыска в помещении офиса «была обнаружена фальшивая листовка, составленная провокаторами от имени организации относительно демонтажа памятника Ленину в Борисполе, а в конце листовки была размещена угроза физической расправы над президентом Украины».

Кроме того, в офисе было обнаружено и изъято взрывное устройство.

Напомним, сегодня пресс-служба СБУ сообщила, что в городе Васильков под Киевом задержаны участники организованной преступной группировки, которые готовили террористический акт во время празднования Дня Независимости.