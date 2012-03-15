Чи загрожує Україні збройне повстання?

Розслідуючи справу про масове скуповування зброї, Служба безпеки України виявила факти підготовки збройного повстання в Україні. Про це в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt заявив прем’єр міністр України Микола Азаров, відповідаючи на запитання про наявність прогресу у розслідування справи про масове скуповування зброї, про що ще восени говорив Президент Віктор Янукович.

«СБУ виявила ряд випадків скуповування зброї та підготовки збройного конфлікту. Там були арешти. Тепер триває розслідування», – зазначив Азаров. «По суті, відбувається заклик до повалення влади із застосуванням сили. На жаль, ми не завжди адекватно реагуємо. Ми повинні відповідати жорсткіше», – додав прем’єр.

Експерти прокоментували «Главреду» заяву Миколи Азарова, а також розповіли про ймовірність виникнення збройних повстань в Україні та можливі наслідки цієї заяви, якщо насправді вона не була підкріплена фактами.

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Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова:

Загальний низький рівень довіри до влади підриває довіру до таких серйозних заяв, що зараз прозвучали з вуст прем’єр-міністра. Це або намагання виправдати попередні подібні заяви Президента, або ж ознаки панічного страху в коридорах влади. Що таке масова скупка – 10, 100, 1000 випадків?

Зовсім недавно Президент заявляв про масову скупку зброї населенням, а після його слів не було надано жодних підтверджень цьому, навіть на запити народних депутатів.

Найбільша небезпека, на мій погляд, полягає в безпідставному нагнітанні напруги у суспільстві, підготовці громадської думки до схвалення можливих репресивних заходів проти призначених «заколотників» і «терористів». Все це відбувається на фоні дедалі частіших випадків, що демонструють непрофесійність роботи міліції, СБУ, зловживань, негуманного поводження із затриманими, а також безкарності «мажорів».

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Сергій Згурець, керівник дослідницьких програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння:

Останні соціологічні опитування свідчать про падіння рейтингу влади через пробуксовування реформи, задекларованих нею. Але негативно ставитися до рішень влади і перейти до активних акцій супротиву – це різні речі, між якими велике провалля. Не всі незадоволені готові вийти відстоювати свої інтереси силовим шляхом. Тож навряд чи можна очікувати подібних дій з боку українського населення. Хіба що відстоювати власні права можуть окремі угруповання, наприклад, афганці чи інваліди, тобто групи, які мають певну координацію дій, є згуртованими і можуть вдатися до протестних дій, як це неодноразово робилося впродовж минулого року.

Але навряд чи існує серйозна загроза розгортання акцій протесту з використанням сили та зброї. Про випадки «масової скупки зброї» я не знаю. Так, минулого року була ситуація, коли у Львівському інституті міліції пропала велика кількість одиниць стрілецької зброї. Було проведено велике розслідування, під час якого з’ясувалося, що люди просто продавали цю зброю. Інші ж випадки мені невідомі, можливо, Азаров знає їх більше.

У будь-якому разі неправильно, коли західний читач про такі речі знає, а українське експертне середовище та суспільство дізнається про це із закордонної преси. Це може виявитися елементом кампанії жорсткої протидії протестним акціям. За рахунок подібних заяв створюється певний ідеологічний буфер для мінімізації негативного ідеологічного ставлення з боку європейських країн щодо будь-яких подій, які можуть статися в Україні – або реальних, або підтасованих з огляду на ті чи інші політичні реалії в контексті виборів.

Зважаючи на вчорашні зауваження Президента, зроблені Службі безпеки України, можна зробити висновок, що щось у силових структурах зараз відбувається внаслідок цілого ланцюга кадрових змін, які зачепили СБУ, МВС і навіть армію. Мене дивує, що такі заяви робить прем’єр-міністр, водночас СБУ про це мовчить. Президент фактично закликав СБУ проводити більш виважену і адекватну політику. Але поки що залишається незрозумілим, як СБУ здійснюватиме захист прав і свобод громадян у тих політичних реаліях, які сьогодні складаються в Україні.

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Валентин Зубов, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони:

Ситуація в Україні набуває все більш загрозливий характер. Це пов’язано з подальшим погіршення соціально-економічної ситуації в країні та нездатністю Партії регіонів виконати обіцянки, які вона давала народові. Навіть останні соціальні ініціативи не знімають напруги. Будь-яка свідома людина розуміє, що це лише короткий пропагандистський хід напередодні виборчої кампанії. Не дивлячись на намагання представників провладних сил запевнити людей, що все відбувається планово, всі прекрасно розуміють, що це звичайна спроба купити голоси виборців.

Тому до яких би дій не вдавалася влада, нічого не змінюється, і жити в Україні стає все гірше. Тож ситуація дуже напружена. Я вважаю, що на даний момент підстав говорити про серйозну загрозу соціальних вибухів немає, але за однієї умови – якщо не будуть фальсифіковані результати парламентських виборів. Якщо виявиться, що Партія регіонів набрала фантастичну кількість голосів, а, значить, отримала масову підтримку своїх «героїчних» зусиль, то це виведе людей на вулиці. Тоді все може статися.

фото: vu.ua