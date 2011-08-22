Новым послом Украины в Беларуси назначен бывший вице-премьер

Новым послом Украины в Республике Беларусь стал экс-вице-премьер Виктор Тихонов.

Соответствующий указ Президент Украины подписал в понедельник, 22 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

Предыдущим послом Украины в Беларуси был Роман Бессмертный, занимавший должность с 24 февраля 2010 года. Президент уволил его 3 июня 2011 года.

Как сообщал «Главред», 1 июня Президент освободил Виктора Тихонова с должности вице-премьера — министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.