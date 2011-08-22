Посольство Ливии в Украине подняло флаг повстанцев

Посольство Ливии в Украине вывесило красно-черно-зеленый флаг, который используют сторонники оппозиционного Национального переходного совета.

Как сообщил работник посольства, в 16:00 по местному времени возле ворот представительства Ливии был вывешен оппозиционный флаг, передает zn.ua.

По сообщениям западных СМИ, 22 августа ливийские посольства в ряде стран сменили зеленый флаг Джамахирии на триколор оппозиции.

Сотрудники ливийского посольства в Сирии объявили, что отныне будут защищать интересы не Муамара Каддафи, а оппозиционного Национального переходного совета.

О переходе на сторону оппозиции объявило в понедельник ливийское посольство в Алжире. В Анкаре, по сообщениям турецких СМИ, сторонники оппозиции также сняли со здания посольства флаг Джамахирии. В Сараево группа ливийцев ворвались в здание дипломатической миссии, и также подняла над ним повстанческий флаг.

Между тем, посольство Ливии в Москве не торопится признавать победу оппозиции в Триполи. «Посольство работает в обычном режиме, никаких указаний мы не получали», - заявили дипломаты.

Отметим, что Муаммар Каддафи, по разным данным, может все еще находиться в своей резиденции, вокруг которой продолжается бой, или же на алжирской территории.

Ранее сообщалось, что сын Каддафи Мохаммед, который не занимался политической деятельностью, сдался повстанцам, а другой сын - Сейф аль-Ислам, считавшийся преемником полковника, был захвачен мятежниками.

Еще один сын Каддафи - Хамис, который является командиром элитной танковой бригады, считающейся самой боеспособной в стране, во главе армейских подразделений двигается к центру Триполи.

Как сообщал Главред ранее, свою готовность предоставить политическое убежище Муаммару Каддафи выразили Ангола и Зимбабве. По данным телеканала «Аль Джазира», между представителями полковника и властями этих стран продолжаются переговоры.

Телеканал также сообщает, что представители Каддафи ведут переговоры с Южно-Африканской Республикой относительно возможности эмиграции из Ливии.