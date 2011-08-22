К обвиняемым в подготовке теракта десять часов не пускают адвоката

{1-} К активистам организации «Патриот Украины», задержанным по подозрению в подготовке теракта на День независимости, уже десять часов не пускают адвоката. Об этом сообщил «Украинской правде» адвокат задержанных Вячеслав Смартинюк.

«В 12 часов дня были задержаны четыре человека. И до сих пор к ним не пускают адвоката», - рассказал он, отметив, что сейчас находится под зданием Службы безопасности Украины в Киевской области.

«Как сообщает нам представитель областного СБУ, это указание начальника областного управления. То есть по его указанию не пускают защитников к задержанным», - уточнил Смартинюк.

«Сейчас они незаконно содержатся под стражей», - добавил он.

Как известно, 22 августа сотрудники СБУ Василькове Киевской области задержали троих участников организованной преступной группировки, которые 24 августа планировали осуществить взрыв в Киеве или пригороде.

Позже стало известно, что задержанные были активистами организации «Патриот Украины».

В Социал-национальной ассамблеи, членом которой является «Патриот Украины», заявили, что в помещении офиса была обнаружена фальшивая листовка, составленная провокаторами от имени СНА.

Фото: Один из задержанных Сергей Бевз, bilozerska.livejournal.com