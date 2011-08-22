Сын Каддафи сбежал из-под ареста

{1-} Сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Мохаммад, захваченный повстанцами в Триполи, сбежал из-под домашнего ареста, сообщает lenta.ru.

По предварительным данным, побег организовали силы, сохраняющие верность Муаммару Каддафи. Сторонники ливийского лидера взяли штурмом дом, в котором содержался Мохаммад, и освободили его.

Повстанцы окружили дом Мохаммада Каддафи в ночь на понедельник, 22 августа. Во время осады сын ливийского лидера вышел в эфир «Аль-Джазиры» и заявил, что мятежники обстреливают дом, целясь в окна. Вскоре после этого стало известно, что Мохаммад Каддафи помещен под домашний арест.

При правлении Каддафи его старший сын Мохаммад практически не занимался политической деятельностью. Он жил с матерью, которая была разведена с Муаммаром Каддафи.

По-прежнему остаются в руках повстанцев еще два сына Каддафи - Саади и Сейф аль-Ислам. Последний принимал активное участие в делах отца, в последние месяцы он нередко выступал от лица режима. Повстанцы собираются устроить голосование по поводу того, стоит ли им выдавать Сейфа аль-Ислама Каддафи Международному уголовному суду, который считает его виновным в преступлениях против человечности.

Мохаммад Каддафи. Фото, переданное в эфире «Аль-Джазиры»