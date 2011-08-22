Прокуратура Нью-Йорка просит снять обвинения со Стросс-Кана

{1-} Прокуратура подала ходатайство с просьбой отклонить обвинения в сексуальном нападении против бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана после встречи с Нафиссату Диалло, сообщает Би-би-си.

Адвокат 32-летней горничной Кеннет Томпсон после этого заявил, что окружной прокурор Манхэттена, Сайрус Вэнс, отрицает право женщины на справедливое возмездие в случае изнасилования.

Доминик Стросс-Кан был задержан 14 мая в Нью-Йорке на основании заявления 32-летней горничной гостиницы Sofitel, обратившейся в полицию с жалобой на насильственные действия сексуального характера со стороны высокопоставленного постояльца.

Несколько дней после задержания он провел в тюрьме, затем Верховный суд штата Нью-Йорк согласился выпустить его под залог в 1 миллион долларов и поместить под домашний арест.