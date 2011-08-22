Число погибших в Южном Судане достигло 600 человек

{1-} Число погибших в результате межплеменных столкновений в Южном Судане достигло 600 человек, еще около тысячи ранены.

Как передает Би-би-си, столкновения начались 18 августа этого года в восточном штате Джонглий. Племена мурле напали на деревни племени нуэр, сожгли несколько домов и похитили крупный рогатый скот.

«Причина в том, что племена штата Джонглий долгое время борются друг с другом, в основном из-за скота», - пояснил губернатор штата Джонглий Куола Маньянга Джуука.

Республика Южный Судан (РЮС), которая 9 июля был провозглашена суверенным государством, 14 июля, согласно решению Генеральной ассамблеи ООН, стала 193-м членом ООН. С момента провозглашения независимости Южный Судан признали более 100 государств.

По мнению ряда аналитиков, вновь появившаяся страна не сможет состояться как государство до тех пор, пока власти не решат проблему многовековой вражды местных племен, которые нападают друга на друга зачастую из-за скота и женщин, отмечается в сообщении.