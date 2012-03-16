Евро-2012 во Львове: куда потрачены деньги?

Львов – один из четырех украинских городов, в котором пройдет Чемпионат Европы по футболу-2012. О том, насколько город готов к этому событию, какие бонусы от этого получат местные жители, и какую пользу принесет данный турнир Львову, «Главреду» рассказал директор департамента «Евро-2012» Львовского городского совета Олег Засадный.

Как вы оцениваете подготовку города к Евро-2012?

В целом мы довольно успешно справляемся. В октябре прошлого года мы официально открыли стадион «Арена Львов», который стал символом нашего города. Уже на второй день Еврочемпионата – 9 июня 2012 года – наш стадион будет принимать групповой матч между сборными Германии и Португалии, а 17 июня в нашем городе пройдет матч между сборными Дании и Германии. Обновляются и воздушные ворота города. Здание аэровокзала сегодня почти готово. Сейчас там идут внутренние отделочные работы, и монтируется оборудование. Мы почти завершили строительство новой ВПП (построено 2080 из необходимых 3500 м. – «Главред»). Эта ВПП позволит аэропорту принимать межконтинентальные рейсы, а новый терминал сможет принимать около 900 пассажиров в час. Это достойный пассажиропоток. Также за последние несколько лет мы реконструировали большинство магистральных дорог города, примерно 30 объектов общей площадью дорожного покрытия около 500 тыс м кв.

Как обстоят дела со строительством гостиниц в городе?

Сегодня отельный рынок Львова насчитывает около 2800 номеров, это более шести тысяч мест. Этого количества достаточно, чтобы разместить футбольных болельщиков. К слову, именно Евро-2012 дало ощутимый толчок развитию отельного бизнеса в нашем городе. За 2008–2012 годы отельный рынок Львова увеличился более чем на 700 номеров. Для размещения фанатов и болельщиков во Львове и области, кроме всех категорий отелей, будут использоваться также мотели, пансионаты, санатории, молодежные хостелы, общежития, частные апартаменты и палаточные городки.

По состоянию на март 2012 года официальное Агентство по размещению болельщиков законтрактовало 7700 койко-мест, а с 2 декабря 2011 года у нас начал работать официальный многоязычный сайт Агентства (accom2012.com), через который все желающие могут забронировать себе номер.

На чемпионат приедут не только богатые туристы. Достаточно ли в городе недорогого жилья?

У нас очень динамично развивается сеть хостелов. В 2008 году в городе их было восемь, сейчас около четырех десятков общей вместимостью 1200 мест. Смею заверить, что по уровню качества услуг наши хостелы не уступают европейским, и многие из них сотрудничают с международными сайтами бронирования. Еще одна выгодная альтернатива для гостей – аренда квартир. Это довольно популярный вид деятельности, и на такие квартиры большой спрос даже сейчас. Сейчас у нас примерно 800 таких квартир, 40% из которых сосредоточены в центре города.

Какими темпами идет обновление коммунального парка?

Город сейчас активно закупает автобусы иностранного производства. В марте в нашем парке насчитывалось почти 80 таких автобусов. Также мы сейчас ведем переговоры с перевозчиками о покупке около 50 автобусов большой вместимости и троллейбусов ЛАЗ.

Не боитесь, что в дни чемпионата город просто станет из-за пробок?

Мы подумали об этом. И решили ограничить движение в центре Львова в дни матчей, а также на один день до и после матчей. Помимо этого, с 1 января у нас начала работать новая транспортная сеть. Ее нам разработала французская компания «Луис Бергер» за грантовые средства ЕБРР. В этой сети действует 52 маршрута, которые делятся на хордовые и радиальные. Радиальные объединяют самые крупные районы города с центром. На этих маршрутах действует трансферный билет, с которым можно осуществлять пересадку на другой радиальный маршрут.

Недавно вице-премьер министр Борис Колесников заявил о том, что Львовский аэропорт неплохо было бы отдать в концессию частному инвестору. Вы разделяете его мнение?

Для нас самое главное, чтобы аэропорт работал эффективно и прибыльно. Инвестор может обеспечить хорошую коммерческую загрузку этому объекту: открыть там магазины, кафе, рестораны, сдавать в аренду машины и пр. В свою очередь чем больше будет зарабатывать аэропорт, тем больше он будет развиваться – люди получат рабочие места и хорошую зарплату, город – налоги. Тем более передача аэропорта в концессию не означает его приватизацию, он лишь определенное время будет находиться в частных руках, а по истечении срока государство получит объект назад.

Какую пользу, на Ваш взгляд, принесет городу чемпионат Евро-2012? Велись ли какие-то подсчеты, как это отразится на доходах гостиниц, аэропорта, поступлениях в местный бюджет и качестве жизни в городе?

Чемпионат для нас – огромная возможность представить наш город широкому кругу как культурный и туристический центр Украины. После того, как Львов получил статус города-хозяина Евро-2012, у нас увеличилось количество туристов. К слову, в денежном выражении, по данным международной компании «Монитор групп», каждый турист, пребывая во Львове, тратит около 410 долларов. А недавно Львов признали одним из десяти самых привлекательных европейских городов будущего. Помимо этого, город получит новую инфраструктуру: новые гостиницы, стадион, аэропорт, дороги, что в конечном итоге позитивно отразится на качестве жизни львовян.

В январе 2012 года Госинспекция Львовской области обвинила Дирекцию по строительству объектов к Евро-2012 во Львове в нецелевом расходовании 10,6 млн гривен. Действительно ли такие нарушения имели место?

Вопрос не в нашей компетенции. Дирекция по строительству объектов Евро-2012 во Львове подчиняется Национальному агентству по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Евро-2012 по футболу и финансируется напрямую из госбюджета. Мы не отвечаем за то, как и на какие цели Дирекция тратит деньги.

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