«Наша Украина» рассказала, почему убрала палатки возле Печерского суда

{1-} Партия «Наша Украина» демонтировала свои палатки возле Печерского райсуда Киева не из политических соображений. Об этом сообщили в пресс-службе партии, передают «Комментарии».

В «Нашей Украине» подчеркнули, что решение о демонтаже палаток не является политическим и связано с тем, что партия будет искать более эффективные методы борьбы с имеющим, по ее мнению, место давлением на оппозицию.

«Решение свернуть палатки не политическое. Сейчас партия развернула мобилизационную кампанию в областях, применяет новые методы борьбы с преступными действиями властей, более эффективные методы», - подчеркнула пресс-служба.

В то же время в «Нашей Украине» заявили о своей готовности возобновить установку палаток возле Печерского райсуда в случае обострения ситуации вокруг судебного процесса над Тимошенко.

Как известно, ранее депутат от «БЮТ-Батькивщины» в Киевсовете Александр Брыгинец сообщил, что «Наша Украина» демонтировала две свои палатки в палаточном городке возле суда.