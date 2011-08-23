Прокуратура согласилась снять cо Стросс-Кана обвинения

{1-} Прокуратура согласилась снять обвинения с бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана. Об этом объявили адвокаты Стросс-Кана, направившие в прокуратуру Манхэттена ходатайство о прекращении уголовного преследования их подзащитного, сообщает lenta.ru.

Доминик Стросс-Кан, занимавший в тот момент пост директора-распорядителя МВФ, был взят под стражу в Нью-Йорке 14 мая 2011 года по подозрению в изнасиловании горничной отеля Sofitel - 32-летней Нафиссату Диалло. Стросс-Кан свою вину категорически отрицал.

После ареста Стросс-Кан подал в отставку с поста главы Международного валютного фонда. Сначала Стросс-Кан содержался в одной из нью-йоркских тюрем, однако затем суд сменил ему меру пресечения на домашний арест, потребовав внести залог в 5 миллионов долларов США.

Фото: Доминик Стросс-Кан с супругой Анн Синклер. ©AFP