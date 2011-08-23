Герман: Тимошенко попала на крючок недоброжелателей евроинтеграции

{1-} Советник президента Украины, руководитель главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации президента Анна Герман надеется, что арест экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко не приведет к срыву подписания договора об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Об этом она заявила на пресс-конференции, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Герман отметила: «Я имею одну надежду, что Запад уже сейчас начинает понимать, что евроинтеграция для Украины является важной и не может противопоставить судьбу одного человека, даже если это такой выдающийся и хороший человек, как Юлия Владимировна (Тимошенко), и судьбу государства, направлению, куда движется государство».

«Я думаю, что всю эту историю с Юлией Тимошенко очень хорошо использовали те силы, которые хотят повторить историю с «Кольчугой» (распространение бывшим офицером госохраны майором Николаем Мельниченко информации о продаже систем «Кольчуга» режиму Саддама Хусейна)», - добавила советник президента.

По ее мнению, «тот, кто разработал этот сценарий, прекрасно знал», что Тимошенко в первую очередь будет апеллировать к Западу, и заявила, что сценарий реализовывался с целью отвратить Украины от евроинтеграции. «Вся задумка этой истории очень простая - повернуть европейское направление Украины, куда она идет, в другую сторону и ослабленную Украину в лице ослабленной власти толкнуть в другую сторону... Все очень примитивно и Юлия Тимошенко попала на этот крючок. Мне жаль ее, потому что не знаю, осознает ли она, как будет использовано ее имя для уничтожения Украины», - отметила Герман.

При этом она категорически опровергла, что авторы такого сценария сидят «на Банковой» в Администрации президента Украины. «Я это опровергаю», - заявила советник главы государства.