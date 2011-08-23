Польша поздравила повстанцев Ливии с победой

{1-} Польская власть сегодня поздравила ливийских повстанцев с победой над режимом Муаммара Каддафи и пожелала успехов в построении в стране нового демократического строя. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, сообщает УНИАН.

«Мы поздравляем Ливию и переходный национальный совет со свержением режима, который долгие годы был спонсором террористических групп и на совести которого значительное количество невинных жертв во многих странах мира», - отмечается в заявлении.

МИД Польши выразил уверенность, что Каддафи и представители его ближайшего окружения в скором времени предстанут перед Международным трибуналом в Гааге за совершенные ими преступления.

«Сегодня Ливия стоит на пороге нового раздела своей истории, перед многочисленными вызовами. Одной из важнейших задач является обеспечение порядка, стабилизации и наиболее широкого участия ливийцев в построении обновленного, демократического государства, которое придерживается международных стандартов охраны прав человека и открыто для сотрудничества с миром», - отмечают польские дипломаты.

Польский МИД напомнил, что Польша с самого начала поддерживала ливийских повстанцев, заметив, что министр Радослав Сикорский стал первым западным высокопоставленным должностным лицом, посетившим повстанцев в Ливии, - еще в мае этого года.

