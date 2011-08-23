Премьер Японии Наото Кан уходит в отставку

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Премьер-министр и лидер Демократической партии Японии Наото Кан заявил, что уйдет со своего поста 29 августа., сообщает Би-Би-Си.
В этот день состоятся выборы нового главы правящей партии.
В июне премьер-министру удалось избежать вотума недоверия, предложенного оппозиционными депутатами, недовольными действиями правительства после разрушительного мартовского землетрясения и цунами.
Перед голосованием Кан заявил активистам своей партии, что покинет свой пост после ликвидации последствий стихийного бедствия.
Напомним, правящая Демократическая партия Японии и главная оппозиционная партия страны - Либерально-демократическая согласились с принятием в парламенте двух ключевых законопроектов об отставке Наото Кана до 26 августа