Европа не хочет отдавать Украину России

С началом весны 2012 года в Украине снова заговорили о возможном парафировании договора об Ассоциации с Евросоюзом. Вначале об этом упомянули украинские дипломаты и политики, потом поставить свои инициалы под документом согласились и в Брюсселе. Была даже названа дата – 30 марта 2012 года, которая должна продвинуть отношения между странами на новый уровень.

Многие украинские политики называют это победой Киева и заявляют, что теперь уже до конца года в силу может вступить договор о зоне свободной торговли, который является частью текста об ассоциации. А потому можно будет ратифицировать и остальные статьи.

С первого взгляда может показаться, что ЕС начал отступать от своих принципов не продвигать интеграцию Украины в свои структуры, пока Киев не прекратит все политические судебные процессы над лидерами оппозиции. Тем более что ситуация в этом плане со времени последнего саммита Украина-ЕС в декабре 2011-го только ухудшилась, ведь приговор Юрию Луценко ещё больше разозлил Брюссель.

Но если присмотреться поближе, становится понятно, что в процессе интеграции Украины в ЕС действуют сразу две тенденции. Во-первых, украинские дипломаты проделали большую переговорную работу, и её результатом стал документ, который в ЕС называют очень хорошим. Переговоры, по словам многих экспертов, были очень непростыми. Так исполнительный директор Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко считает, что переговорам мешали смены состава делегаций, и, тем не менее, договор был сформирован.

С другой стороны, существует позиция ЕС по вопросу продвижения Украины в его структуры. Её не раз озвучивал еврокомиссар по вопросам расширения Стефан Фюле. Он заявлял, что есть основополагающие принципы, которыми Брюссель не готов поступиться даже для того, чтобы получить экономическую выгоду. И в последние несколько месяцев в этом вопросе ничего не изменилось. Кроме того, Европа всё больше углубляется в собственное переформатирование и потому пока не настроена на то, чтобы реально рассматривать заявки новых членов, особенно таких больших и проблемных стран, как Украина.

По словам старшего аналитика European Stability Institute Герхарда Кнауса, вряд ли при таком развитии дел в ЕС и в Украине Киев имеет реальные шансы на вступление в Союз. А само парафирование является только шагом для симуляции украинского продвижения в эту организацию.

Кроме того, в Европейской комиссии «Главреду» заявили, что в повестке дня встречи в Брюсселе пока нет пункта о парафировании, хотя в этом вопросе возможны изменения.

Переоцененные надежды

Подобная ситуация в вопросе подписания соглашения об Ассоциации наблюдалась в Киеве осенью 2011 года. Тогда приговор Юлии Тимошенко уже вынесли, и она готовилась к переезду в колонию на 7 лет. Европа несколько раз принимала резолюции с призывом пересмотреть это дело, но Президент Янукович отвечал, что у него нет влияния на судебную систему страны.

За несколько месяцев в Киеве побывали несколько политиков из Европы, которые пытались убедить власти приостановить судебное преследование оппозиции. Потом наступила дипломатическая тишина, Украину перестали посещать гости с Запада. Исключением стал глава Польши Бронислав Коморовский, но Варшава ведь должна провести вместе с Киевом чемпионат по футболу Евро-2012. Кроме того, поляки постоянно выступали защитниками продвижения Украины в Европу и не отказались сейчас от своей роли.

В то же время в Украине верили, что на декабрьской встрече будет подписан или хотя бы парафирован текст соглашения об Ассоциации. К Виктору Януковичу приехали главы ЕС: Герман Ван Ромпей и Жозе Мануэль Баррозу. Они провели встречу с Президентом, которая вместо сорока минут длилась три часа. Однако определённых результатов саммит не принёс. О подписании речь уже не заходила, гости посоветовали Украине не заниматься преследованием оппозиции в судах, пообещали парафировать соглашение в ближайшее время и уехали. В итоге весь 2011 год прошел в ожидании этого события, а оно не принесло серьёзных результатов.

В ходе встречи в декабре все говорили о том, что подписание не состоялось, так как не был готов окончательный вариант текста. И обещали закончить всё за несколько недель, которые растянулись на 3 месяца. В Европе видимо ждали, что ситуация с правами человека в Украине немного улучшится.

Зимняя спячка

Зима 2012 года оказалась для украинской внешней политики достаточно спокойной. Переговоры по Ассоциации завершались, но политики позабыли этот вопрос, так как было непонятно, когда именно будет готов окончательный текст соглашения.

В это время внимание Киева было сосредоточено на тяжелых переговорах о получении скидки на российский газ. Природный монополист компания «Газпром» до сих пор не хочет делать новые послабления для Киева, ссылаясь на контракты, подписанные в апреле 2010 года в Харькове. Европа также не спешила прийти на помощь Украине. По мнению Стивена Ласта из European Strategy Institute в Амстердаме, Киев, вступив в Энергетический союз в ЕС, не выполнял своих обязательств. «Киев хотел получить помощь Брюсселя в борьбе за дешевый газ, но при этом не хотел выполнять требования ЕС, ссылаясь на независимость судебной системы», - заявил эксперт «Главреду».

В итоге переговоры длятся и теперь, и пока неясно, на каких условиях Украина сможет получить новую скидку на топливо. Ведь украинские политики уже не раз заявляли, что страна не сможет покупать газ по новым ценам.

Европа в это время переживала процесс своего переформатирования. Был подписан пакт по общему бюджету, хотя не очень понятно, как именно этот документ будет воплощаться в жизнь, и каким станет Евросоюз после того, как экономические реформы, предложенные Брюсселем, будут выполнены. Уже вскоре ЕС будет вынужден отпустить несколько своих членов во главе с Британией. Кроме того, реформы пока не решают проблему Греции, которая в последнее время начала требовать всё больше денег.

Но в начале марта 2012 года случилось событие, которое заставило ЕС опять взглянуть на Украину. В России на выборах победил Владимир Путин. Все ждали такого результата выборов, но ситуация в России может сильно измениться. После массовых протестов против фальсификаций на выборах прежний-будущий президент России повёл жесткую кампанию, обещая обратить особое внимание на страны СНГ и привести их в Таможенный Союз. Как считают аналитики в Институте Брукингса, сейчас Брюссель понимает, что Россия может перетянуть Киев, пользуясь высокими ценами на газ, и потому не хочет отпускать его. И парафирование, а не подписание может стать лучшим проявлением этой тенденции.

Сложная схема

По мнению Стивена Ласта, в декабре 2011 года главы ЕС не захотели подписывать договор, чтобы показать свою позицию Виктору Януковичу. «Кроме того, они не хотели ставить свои подписи в Киеве, и потому теперь парафирование перенесли в Брюссель», - считает эксперт. Наконец, подписание и парафирование – не одно и то же. В ходе парафирования стороны поставят на страницах договора не подписи, а только инициалы. Это будет значить, что они согласны с данным текстом, и правки его закончены. Но сам договор не будет иметь силы, пока его не подпишут официально. Само парафирование часто пропускается, если стороны сразу готовы всё согласовать.

Между парафированием и подписанием может пройти достаточно долгое время. Пока Штефан Фюле говорит о конце года как о дате возможного подписания. Эксперты считают, что ЕС хочет получить за это время гарантии освобождения лидеров оппозиции, а главное – посмотреть, как власть проведёт выборы в парламент, а только потом уже подписывать какие-либо договоры. Именно от выборов и их демократичности будет зависеть этот договор.

Кроме того, даже после подписания остаётся ратификация в парламенте ЕС и национальных законодательных органах стран-участников Союза. И этот процесс может затянуться на много лет. И парафирование в марте, если оно состоится, будет одним из доказательств того, что Европа не хочет отпускать Украину, но и пускать к себе пока не готова.

фото: ukrassociation.eu, Главред