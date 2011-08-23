Ким Чен Ир прибыл на встречу с Медведевым

{1-} Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир во вторник, 23 августа, прибыл в Бурятию, где должна пройти его встреча с российским президентом Дмитрием Медведевым, пишет Лента.ру. со ссылкой на Associated Press.

По сообщению южнокорейского агентства «Ренхап», в среду, 24 августа, главы государств проведут переговоры в столице прибайкальской республики Улан-Удэ (ранее называлась дата 23 августа).

Предполагается, что основной темой переговоров Ким Чен Ира и Медведева станет сотрудничество двух стран в энергетической сфере. В ходе встречи, вероятно, будет обсуждаться участие России в строительстве газопровода через территорию Северной Кореи. По данным «Интерфакса», в программу визита Ким Чен Ира также может войти посещение промышленных предприятий Бурятии. При этом республиканские власти, отмечает издание, отказывают журналистам в аккредитации на освещение поездки Ким Чен Ира по Бурятии.

Также сообщается, что бурятская полиция попросила местных жителей временно не пользоваться автомобилями. Республиканские СМИ рассказывают об усилении мер безопасности в поселке Турка, где ведется обустройство туристической зоны «Байкальская гавань».

Между тем в 5:40 по московскому времени «ИТАР-ТАСС» сообщал со ссылкой на очевидцев, что Ким Чен Ир уже может находиться на пути в «Байкальскую гавань»: местные жители заметили на ведущей туда автотрассе кортеж, который, предположительно, сопровождает главу Северной Кореи.

Напомним, Ким Чен Ир пересек границу с Россией утром 20 августа. Пресс-служба президента РФ тогда подтвердила, что северокорейский лидер прибыл на встречу с Медведевым, при этом не уточнив, где и когда она пройдет. Маршрут Ким Чен Ира к месту встречи пролегал по территории Приморского края, Хабаровской и Амурской областей, Забайкальского края. Предыдущая поездка главы КНДР в Россию состоялась в 2002 году.