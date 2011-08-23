СМИ: Пукач много лет был агентом КГБ

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Заказчиков убийства Георгия Гонгадзе следует искать в спецслужбах, а бывший начальник Департамента криминального поиска МВД Украины генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач еще в 1982 году был завербован 3-м управлением Комитета госбезопасности Украинской ССР и на протяжении много лет являлся негласным агентом КГБ по прозвищу «Солдатов».

Еще один оперативный псевдоним Пукача — «Тихуша». Об этом Генпрокуратуру информировал полковник милиции Алексей Т., бывший сотрудник особо секретного спецподразделения МВД (известного как «орлы Кравченко»), ныне находящийся под следствием (и под арестом в Лукьяновском СИЗО) по другому уголовному делу, которое слушается Голосеевским райсудом Киева. Т. Он направил в ГПУ несколько официальных писем с изложением своей версии убийства Гонгадзе, настаивая на допросе в качестве свидетеля, пишет «Сегодня»

Как утверждает Т., Пукач был завербован 3-м управлением КГБ УССР почти 30 лет назад. «Он тогда работал в киевской «семерке» — подразделении милицейской наружки УМВД столицы, и однажды вместе с коллегами осуществлял внешнее наблюдение за крупным киевским «цеховиком», который ужинал с компаньонами в ресторане гостиницы «Москва» (ныне «Украина»), — рассказывает Алексей. — За ужином партнеры передали «цеховику» 5,5 тысячи рублей. Пукач вместе с коллегами сопроводил этого человека до самого дома, и когда тот вошел в подъезд, ограбили его. Но они не знали, что сами находились под наблюдением сотрудников КГБ. И на следующий день Пукачу предложили: «Либо об ограблении становится известно твоему начальству и тебя отдают под суд, либо никто ни о чем не узнает, но ты работаешь на нас». Он выбрал второе и стал негласным агентом Комитета. Потом, когда Союз развалился, и КГБ не стало, Пукач продолжал оставаться агентом СБУ».