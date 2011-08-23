Печерский суд продолжит рассмотрение «газового» дела Тимошенко

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В Печерском районном суде Киева сегодня, 23 августа, в 14:00 продолжится рассмотрение «газового» дела экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, пишет пресс-служба лидера «Батьківщини».

Судебное заседание, которое должно было начаться вчера, 22 августа, было перенесено председательствующим судьей по делу экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Родионом Киреевым.

Он не принял ходатайство защитника подсудимой, Александра Плахотнюка, об изменении ей меры пресечения на любой другой, не связанный с содержанием под стражей

Судья Киреев в совещательной комнате до 18.35 22 августа обдумывал ходатайство Плахотнюка об изменении меры пресечения.

Адвокат экс-премьера отмечал, что Тимошенко лишь допускает эмоциональные высказывания, которые присущи каждому человеку, который считает себя невиновным, а также попросил судью при рассмотрении ходатайства учесть заявления о взятии на поруки, поданные ранее, а также объявил ряд заявлений от людей, которые готовы стать поручителями.

Напомним, 5 августа судья Р.Киреев принял решение об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу. С того дня Ю.Тимошенко находится в СИЗО.