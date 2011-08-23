Сын Каддафи заявляет, что его отец в Триполи

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Саиф аль-Ислам один из сыновей ливийского лидера Муаммар Каддафи утверждает, что его отец находится сейчас в безопасном месте в Триполи, сообщает радио «Свобода»



В ночь на сегодня западные агентства передали, что Саиф аль-Ислам, об аресте которого противостоящие Каддафи повстанцы заявили в воскресенье, появился перед журналистами в Триполи, заявив, что на самом деле остается на свободе.

Аль-Ислам сказал, что, войдя в ливийскую столицу, оппозиционеры попали в ловушку и что их ждет неминуемое поражение.



Сейчас и повстанцы, и правительственные силы утверждают, что контролируют большую часть Триполи. В городе, в районе резиденции Каддафи, продолжаются перестрелки, слышны взрывы.

Напомним, еще один сын ливийского лидера Мохаммад, захваченный повстанцами в Триполи, сбежал из-под домашнего ареста.

Мировые лидеры призывают Каддафи отказаться от власти и положить конец насилию.