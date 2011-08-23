Три ракеты «Скад» войска Каддафи запустили в лагерь повстанцев

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По уточненным данным, в Ливии правительственные силы выпустили 3 ракеты «Скад» из города Сирт, где родился Муаммар Каддафи, в направлении порта Мисрата. Жертв нет. Эту информацию подтвердили в руководстве НАТО, пишет радио «Свобода».

Ранее сообщалось, что НАТО сбил одну баллистическую ракету, запущенную из Сирта.



В данный момент повстанцы контролируют около 90% ливийской столицы Триполи, в том числе, здание государственного телевидения, которое прекратило вещание. В разных районах города продолжаются перестрелки. Резиденция ливийского лидера остается в руках лоялистов.



Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун созовет на этой неделе экстренное совещание с главами региональных международных организаций для обсуждения передачи власти в Ливии.



Президент США Барак Обама вновь призвал Каддафи отказаться от власти. Местоположение полковника неизвестно. Однако, по словам его сына Сейфа аль-Ислама, которого Международный уголовный суд обвиняет в преступлениях против человечности, полковник находится в безопасности на территории Триполи.



Мировые лидеры призывают Каддафи отказаться от власти и положить конец насилию.